Persis Solo vs Bali United: Laskar Sambernyawa Tanpa Gelandang Andalan

SOLO – Kabar kurang sedap datang dari Persis Solo jelang menghadapi Bali United di pekan kesembilan Liga 1 2023-2024. Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- kemungkinan besar bakal tanpa diperkuat gelandang andalan mereka, Alexis Messidoro yang absen karena cedera.

Persis Solo akan bersua Bali United di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (19/8/2023) mendatang. Pertandingan tersebut amat krusial bagi Laskar Sambernyawa untuk mendongkrak posisi di klasemen.

Sayangnya, tim besutan Leonardo Medina itu justru harus kehilangan ‘nyawa’ lini tengah permainan. Ya, Messidoro dikonfirmasi mengalami cedera setelah menjalani pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI).

"Hasil MRI Alexis Messidoro, strain hamstring sinistra sisi kiri. Diagnosa banding, myositis (radang) pada otot. Dia harus istirahat satu hingga dua minggu atau tergantung rasa nyeri dan penanganan pasca cedera,” jelas Dokter Tim Persis Solo, Iwan Wahyu Utomo, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (17/8/2023).

Tidak hanya itu, Messidoro juga berpotensi absen dari pertandingan pekan ke-10 melawan PSM Makassar. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin (28/8/2023) mendatang.