50 Nama Klub Bola dan Futsal Keren

Pendekar United termasuk nama 50 klub sepakbola dan futsal keren (Foto: Instagram/@pendekarunited)

BERIKUT ini 50 nama klub sepakbola dan futsal keren. Nama-nama ini bisa menjadi referensi pembaca Okezone jika ingin membentuk klub sendiri.

Sebab sejatinya dalam bermain sepak bola pemberian nama tim wajib ditampilkan. Hal itu berguna sebagai bentuk identitas maupun semata ingin menujukan taring dan eksistensinya di lapangan hijau.

Berikut Okezone telah merangkum 50 nama klub sepakbola dan futsal keren, dari berbagai sumber, Kamis (17/8/2023).

1. Wacanda Forever

2. Senggol Dong FC

3. Thunder Bolts FC

4. Pendekar United

5. Unique FC

6. FC Gladiator

7. Quantum Kickers

8. Fyora

9. Real Men Of Steel adalah nama klub futsal terkeren