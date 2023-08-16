5 Calon Peraih Trofi Ballon dOr 2023 per Agustus, Nomor 1 Bintang Inter Miami

BERIKUT adalah lima calon peraih Trofi Ballon dOr 2023 per Agustus. Manchester City menjadi tim dengan jumlah pemain terbanyak pada daftar kali ini.

Meski penghargaan Ballon dOr baru akan digelar pada Oktober mendatang, namun saat ini sudah ada lima pemain yang dinilai berpotensi meraih penghargaan individu bergengsi itu, siapa saja? berikut daftarnya

5. Kylian Mbappe (PSG)





Pertama ada nama Kylian Mbappe yang memiliki probabilitas 1%. Meski masa depannya di Paris Saint-Germain (PSG) tengah jadi pembicaraan, namun Mbappe terbukti tampil apik bersama skuad Les Parisiens musim lalu.

Musim 2022-2023 kemarin bisa jadi sangat spesial untuk Kylian Mbappe. Pemain Prancis itu memiliki musim yang sangat memuaskan pada level individu. Mbappe tercatat mengoleksi 41 gol dan memberikan 10 asis dalam 43 penampilan di semua kompetisi untuk PSG pada musim lalu.

4. Rodri (Manchester City)





Peran pentingnya di lini sentral Mancheste City membuat Rodri diprediksi berpeluang meraih trofi Ballon dOr edisi 2023 dengan probabilitas 2%. Gaya permainan Rodri yang tenang dan elegan membuat City mendominasi pertandingan di lini tengah melawan tim-tim terbaik di Eropa.

Pemain berusia 26 tahun itu juga mencetak gol kemenangan City di final Liga Champions melawan Inter Milan. Berkat dirinya juga Man City berhasil meraih treble winner musim lalu.