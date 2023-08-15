Permalukan Persija Jakarta 2-0, Pelatih Madura United Beberkan Kunci Kesuksesan Timnya

BANGKALAN – Pelatih Madura United, Mauricio Souza, mengomentari hasil laga melawan Persija Jakarta pada pekan ke-8 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, kemenangan bisa diraih dalam laga itu karena Madura United sukses memaksimalkan peluang.

Madura United memang bisa memaksimalkan setiap peluang yang didapat dalam pertandingan itu dengan sangat baik. Berdasarkan statistik, Laskar Sape Kerab hanya melepaskan tujuh tembakan. Dua tembakan di antaranya berakhir dengan gol.

Sementara itu, Macan Kemayoran tercatat melesatkan 13 tembakan. Namun, Persija Jakarta tak bisa membobol gawang Madura United.

“Kami memiliki banyak kesempatan dan bisa memanfaatkannya dengan baik,” kata Souza, dinukil dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (15/8/2023).