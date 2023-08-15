Barcelona Gagal Buka Perjalanan dengan Manis di Liga Spanyol 2023-2024, Frenkie De Jong Kecewa Berat

BARCELONA gagal buka perjalanan dengan manis di Liga Spanyol 2023-2024. Mendapati hasil ini, gelandang Barcelona, Frenkie De Jong, mengaku kecewa berat.

De Jong tak senang melihat Barcelona hanya meraih satu poin setelah ditahan imbang Getafe 0-0 di laga perdana Liga Spanyol 2023-2024. De Jong pun menyoroti taktik pemborosan waktu yang diterapkan oleh tim lawan.

Selain itu, De Jong juga menyayangkan kinerja wasit. Pasalnya, sang pengadil lapangan itu dinilai tak bekerja dengan baik.

"Kami harus melakukan yang lebih baik, itu jelas, tetapi wasit terutama dan LaLiga (operator Liga Spanyol) harus menarik garis yang menentang itu,” ujar De Jong, dikutip dari Marca, Selasa (15/8/2023).

“Itu bukan kesalahan dari Getafe karena itu cara mereka dan mereka bersaing seperti itu,” lanjutnya.

“Tetapi pada akhirnya, ada sembilan menit tambahan yang sepertinya banyak, tetapi hanya di babak kedua mereka kehilangan 25 atau 30 menit. Ini memalukan,” jelas De Jong.

