Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Gagal Buka Perjalanan dengan Manis di Liga Spanyol 2023-2024, Frenkie De Jong Kecewa Berat

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |01:29 WIB
Barcelona Gagal Buka Perjalanan dengan Manis di Liga Spanyol 2023-2024, Frenkie De Jong Kecewa Berat
Frenkie de Jong kala membela Barcelona. (Foto: Instagram/@frenkiedejong)
A
A
A

BARCELONA gagal buka perjalanan dengan manis di Liga Spanyol 2023-2024. Mendapati hasil ini, gelandang Barcelona, Frenkie De Jong, mengaku kecewa berat.

De Jong tak senang melihat Barcelona hanya meraih satu poin setelah ditahan imbang Getafe 0-0 di laga perdana Liga Spanyol 2023-2024. De Jong pun menyoroti taktik pemborosan waktu yang diterapkan oleh tim lawan.

Getafe vs Barcelona

Selain itu, De Jong juga menyayangkan kinerja wasit. Pasalnya, sang pengadil lapangan itu dinilai tak bekerja dengan baik.

"Kami harus melakukan yang lebih baik, itu jelas, tetapi wasit terutama dan LaLiga (operator Liga Spanyol) harus menarik garis yang menentang itu,” ujar De Jong, dikutip dari Marca, Selasa (15/8/2023).

“Itu bukan kesalahan dari Getafe karena itu cara mereka dan mereka bersaing seperti itu,” lanjutnya.

“Tetapi pada akhirnya, ada sembilan menit tambahan yang sepertinya banyak, tetapi hanya di babak kedua mereka kehilangan 25 atau 30 menit. Ini memalukan,” jelas De Jong.

Ya, Barcelona gagal meraih kemenangan di pekan pertama Liga Spanyol 2023-2024. Laga kontra Getafe itu digelar di di Coliseum Alfonso Perez, Getafe, Spanyol, Senin 14 Agustus 2023 dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649203/8-pemain-dicoret-dari-timnas-indonesia-u22-proyeksi-sea-games-2025-begini-penjelasan-indra-sjafri-apy.webp
8 Pemain Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 Proyeksi SEA Games 2025, Begini Penjelasan Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Timnas Indonesia U-22 Berangkat ke Thailand, Pemain Diaspora Menyusul
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement