5 Penyerang Ganas Calon Top Skor Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Sulit Dilawan

BERIKUT adalah lima penyerang ganas calon top skor Liga Spanyol 2023-2024. Musim lalu, striker Barcelona, Robert Lewandowski keluar sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi 23 gol.

Kali ini Okezone.com akan membahas lima penyerang ganas calon top skor di Liga Spanyol 2023-2024. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Joselu (Real Madrid)





Pada daftar kelima ada pemain anyar Real Madrid, Joselu. Los Blancos -julukan Real Madrid- mendatangkan pemain 33 tahun ini di bursa transfer musim panas 2023 dengan status pinjaman dari Espanyol.

Musim lalu Joselu tampil apik bersama Espanyol dengan membukukan 15 gol. Striker asal negeri matador ini bahkan hanya terpaut tiga gol dari koleksi milik bomber Real Madrid musim lalu, Karim Benzema.

4. Vinicius Jr (Real Madrid)

Real Madrid tak pernah kehabisan talenta berbakat. Hengkangnya sejumlah pemain bintang tak membuat Los Blancos kehilangan ketajaman.

Musim 2023-2024 nanti sosok Vinicius Jr bisa menjadi harapan di lini serang Real Madrid. Kecepatan dan instingnya yang tajam membuat winger asal Brasil ini amat menakutkan ketika berada di kotak penalti lawan.