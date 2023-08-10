Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Penyerang Ganas Calon Top Skor Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Sulit Dilawan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |05:30 WIB
5 Penyerang Ganas Calon Top Skor Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Sulit Dilawan
Striker Barcelona, Robert Lewandowski (Foto: La Liga)
A
A
A

BERIKUT adalah lima penyerang ganas calon top skor Liga Spanyol 2023-2024. Musim lalu, striker Barcelona, Robert Lewandowski keluar sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi 23 gol.

Kali ini Okezone.com akan membahas lima penyerang ganas calon top skor di Liga Spanyol 2023-2024. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Joselu (Real Madrid)


Pada daftar kelima ada pemain anyar Real Madrid, Joselu. Los Blancos -julukan Real Madrid- mendatangkan pemain 33 tahun ini di bursa transfer musim panas 2023 dengan status pinjaman dari Espanyol.

Musim lalu Joselu tampil apik bersama Espanyol dengan membukukan 15 gol. Striker asal negeri matador ini bahkan hanya terpaut tiga gol dari koleksi milik bomber Real Madrid musim lalu, Karim Benzema.

4. Vinicius Jr (Real Madrid)

 

Real Madrid tak pernah kehabisan talenta berbakat. Hengkangnya sejumlah pemain bintang tak membuat Los Blancos kehilangan ketajaman.

Musim 2023-2024 nanti sosok Vinicius Jr bisa menjadi harapan di lini serang Real Madrid. Kecepatan dan instingnya yang tajam membuat winger asal Brasil ini amat menakutkan ketika berada di kotak penalti lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647295/sd-kunciran-4-juara-rekor-peserta-pecah-di-milklife-soccer-challenge-jakarta-seri-1-20252026-fif.webp
SD Kunciran 4 Juara, Rekor Peserta Pecah di MilkLife Soccer Challenge Jakarta Seri 1 2025â2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/pangsuma_fc_vs_nanzaby.jpg
Hasil Pro Futsal League: Dramatis! Pangsuma FC Libas Nanzaby 4-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement