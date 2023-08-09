Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Nikahi Fans-nya Sendiri, Nomor 1 Berakhir Nestapa

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:15 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Nikahi Fans-nya Sendiri, Nomor 1 Berakhir Nestapa
Edurne Garcia, fans Atletico Madrid yang dinikahi David De Gea (Foto: Edurnity)
A
A
A

SEBANYAK lima pesepakbola top dunia yang nikahi fansnya sendiri akan dibahas di sini. Namun, salah satu di antaranya berakhir dengan nestapa.

Menjadi pesepakbola memiliki pesona tersendiri. Sering kali, pesepakbola pria mengencani model-model top atau presenter atau artis terkenal.

Namun, lima pesepakbola top dunia ini memilih untuk menikahi fansnya sendiri. Siapa sajakah mereka? Mari simak pembahasan berikut ini.

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Nikahi Fans-nya Sendiri

5. Cesc Fabregas dan Daniella Semaan

Cesc Fabregas dan Daniella Semaan

Daniella dan Fabregasst mulai menjalin hubungan pada 2011. Meskipun keduanya terpaut usia hingga 12 tahun, dengan Daniella sebagai yang lebih tua, itu tidak menghalangi kisah cinta mereka.

Daniella merupakan seorang penggemar Fabregas ketika sang gelandang masih bermain di Arsenal. Mereka pun akhirnya menikah pada 15 Mei 2018 setelah berpacaran selama tujuh tahun.

4. David De Gea dan Edurne Garcia

David De Gea dan Edurne Garcia

David De Gea menikahi Edurne Garcia yang merupakan seorang penyanyi, aktris, dan juga presenter tv di Spanyol. Namun, Edurne juga merupakan seorang fans Atletico Madrid, tim yang pernah dibela De Gea sebelum gabung Manchester United pada 2011.

Sejak 2010, keduanya memutuskan untuk berpacarann. Namun, mereka baru memutuskan untuk menikah pada musim panas 2023 ini, setelah De Gea meninggalkan Manchester United.

Halaman:
1 2 3
      
