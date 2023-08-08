Wapres Persija Jakarta Curhat soal Pemanggilan TC Timnas Indonesia U-23: Ada 5 Pemain yang Dipanggil

DEPOK - Wakil Presiden (Wapres) Persija Jakarta, Ganesha Putra curhat mengenai jumlah pemain timnya yang dipanggil PSSI untuk melakoni pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Hal itu jelas menarik sebab sebelumnya beredar kabar bahwa PSSI hanya menarik tiga pemain saja dari skuad Macan Kemayoran tersebut, namun Ganesha mengatakan justru ada lima pemain yang dipanggil.

Pada Senin 7 Agustus 2023 kemarin, PSSI sempat merilis daftar 26 pemain yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-23 melalui laman Instagram resminya. Skuad Garuda Muda bakal melakoni persiapan jelang berkiprah di Piala AFF U-23 2023.

BACA JUGA: Thomas Doll Bawa Kabar Mengejutkan soal Marko Simic Jelang Laga Persija Jakarta vs Borneo FC

Dalam daftar tersebut terdapat tiga nama Pemain Persija, yaitu Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, dan Witan Sulaeman. Namun, unggahan tersebut dihapus tidak lama kemudian.

Tampaknya pihak PSSI masih melakukan negosiasi dengan pihak klub terkait pelepasan pemain. Terbaru, Wakil Presiden Persija, menyebut ada lima penggawanya mendapatkan panggilan Timnas Indonesia U-23.

"Kemarin ada lima (pemain yang dipanggil) di surat yang pertama. Akan tetapi, konfirmasi terakhir di grup, kami kan ada grup antara klub, ada Coach Nova, semalam itu katanya ada perubahan. Yang perubahan belum ada kabar lagi," ujar Ganesha Putra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (8/8/2023).