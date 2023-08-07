Senasib dengan Shin Tae-yong, Pelatih Timnas Thailand U-23 tapi Siap Balaskan Dendam ke Timnas Indonesia U-23

SENASIB dengan Shin Tae-yong, pelatih Timnas Thailand U-23 tapi siap balaskan dendam ke Timnas Indonesia U-23. Senasib yang dimaksud adalah kedua pelatih itu sama-sama tak bisa memanggil pemain terbaiknya untuk berlaga di Piala AFF U-23 2023.

Ya, Shin Tae-yong ditunjuk menangani Timnas Indonesia U-23 untuk berlaga di Piala AFF U-23 2023. Ajang itu sendiri akan dihelat di Thailand sebentar lagi. Tepatnya, Piala AFF U-23 2023 akan berlangsung pada 17-26 Agustus 2023.

Sayangnya, 10 hari jelang bergulirnya Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong tampak masih kesulitan mempersiapkan skuad Timnas Indonesia U-23. Alhasil, sampai saat ini, belum ada pengumuman daftar pemain Timnas Indonesia U-23.

Pemusatan latihan atau TC pun belum dijalani skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sampai saat ini. Kabarnya bahkan banyak klub tak rela melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23.

Alasannya, tenaga para pemain dibutuhkan klub dalam mengarungi laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Selain itu, Piala AFF U-23 2023 sendiri diketahui tak masuk ke agenda FIFA.

Shin Tae-yong pun mengaku sulit mencari pemain baru yang menonjol. Demi mencari bakat terbaik pun, Shin Tae-yong sampai menyaksikan langsung sejumlah laga Liga 1 2023-2024.

“Memang saya sedang mencari pemain baru, tapi sampai saat ini belum ada yang menonjol,” kata Shin Tae-yong.

Kondisi yang dialami Shin Tae-yong ini pun tampaknya sama seperti pelatih Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro. Dikabarkan, Issara Sritaro juga tak bisa memanggil pemain terbaiknya untuk membela skuad Timnas Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Penyebabnya pun sama karena tenaga para pemain itu masih dibutuhkan oleh klub di tengah kompetisi liga yang masih berjalan di Thailand. Pihak klub juga enggan melepas pemainnya karena ajang Piala AFF U-23 tak masuk kalender FIFA.

"Meski Thailand kekuarangan banyak pilar dan kebanyakan pemain kurang pengalaman internasional, tapi saya yakin kekuatan yang ada sudah siap," ujar Sritaro, dikutip dari Siam Sports, Senin (7/8/2023).