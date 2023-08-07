Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Manchester United vs Athletic Bilbao di Laga Uji Coba 2023: Lawan 10 Pemain, Setan Merah Ditahan 1-1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |00:31 WIB
Hasil Manchester United vs Athletic Bilbao di Laga Uji Coba 2023: Lawan 10 Pemain, Setan Merah Ditahan 1-1
Laga Manchester United vs Athletic Bilbao. (Foto: Manchester United)
A
A
A

HASIL Manchester United vs Athletic Bilbao di laga uji coba 2023 sudah diketahui. Setan Merah -julukan Man United- harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1.

Padahal, Man United hanya menghadapi 10 pemain Athletic Bilbao dalam laga uji coba yang digelar di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia, pada Minggu (6/8/2023) malam WIB. Gol penyelamat Man United dari kekalahan sendiri dicetak oleh Facundo Pellistri di menit ke-90+3.

Manchester United vs Athletic Bilbao

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United sejatinya memulai laga dengan apik. Langsung tancap gas, mereka pun mendapat peluang emas di awal laga.

Ialah Jadon Sancho yang melepaskan tendangan keras ke gawang Athletic Bilbao lewat tendangan kaki kirinya usai mendapat umpan ciamik dari Facundo Pellestri. Tetapi sayang, serangan Sancho masih bisa dihalau Unai Simon.

Tak menyerah, kini gantian Donny van de Beek yang menebar ancaman. Tetapi, Unai Simon lagi-lagi menunjukkan ketangguhannya dengan membuat penyelamatan gemilang.

Terus diserang, Athletic Bilbao tak tinggal diam. Mereka pun merespons dengan baik. Athletic Bilbao sukses mencetak gol lewat di menit ke-29.

Ialah Nico Williams yang mencatatkan namanya di papan skor. Pemain muda Timnas Spanyol itu berdiri bebas setelah mendapat umpan terobosan dari Ohian Sancet sebelum akhirnya melepaskan sepakan mendatar yang tak mampu dijangkau oleh Heaton. Athletic Bilbao unggul 1-0!

Setelah itu, kedua tim terus berusaha mencetak gol. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703/momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646349/link-live-streaming-bundesliga-borussia-dortmund-vs-stuttgart-tayang-di-vision-znu.webp
Link Live Streaming Bundesliga: Borussia Dortmund vs Stuttgart Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement