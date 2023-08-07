Hasil Manchester United vs Athletic Bilbao di Laga Uji Coba 2023: Lawan 10 Pemain, Setan Merah Ditahan 1-1

HASIL Manchester United vs Athletic Bilbao di laga uji coba 2023 sudah diketahui. Setan Merah -julukan Man United- harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1.

Padahal, Man United hanya menghadapi 10 pemain Athletic Bilbao dalam laga uji coba yang digelar di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia, pada Minggu (6/8/2023) malam WIB. Gol penyelamat Man United dari kekalahan sendiri dicetak oleh Facundo Pellistri di menit ke-90+3.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United sejatinya memulai laga dengan apik. Langsung tancap gas, mereka pun mendapat peluang emas di awal laga.

Ialah Jadon Sancho yang melepaskan tendangan keras ke gawang Athletic Bilbao lewat tendangan kaki kirinya usai mendapat umpan ciamik dari Facundo Pellestri. Tetapi sayang, serangan Sancho masih bisa dihalau Unai Simon.

Tak menyerah, kini gantian Donny van de Beek yang menebar ancaman. Tetapi, Unai Simon lagi-lagi menunjukkan ketangguhannya dengan membuat penyelamatan gemilang.

Terus diserang, Athletic Bilbao tak tinggal diam. Mereka pun merespons dengan baik. Athletic Bilbao sukses mencetak gol lewat di menit ke-29.

Ialah Nico Williams yang mencatatkan namanya di papan skor. Pemain muda Timnas Spanyol itu berdiri bebas setelah mendapat umpan terobosan dari Ohian Sancet sebelum akhirnya melepaskan sepakan mendatar yang tak mampu dijangkau oleh Heaton. Athletic Bilbao unggul 1-0!

Setelah itu, kedua tim terus berusaha mencetak gol. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.