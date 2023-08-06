Momen Lionel Messi Cium Fans hingga Membuatnya Girang Bukan Kepalang

MOMEN Lionel Messi cium fans hingga membuatnya girang bukan kepalang akan dibahas di sini. Sang megabintang Argentina itu menyapa seorang fans fanatik ketika sedang berjalan-jalan dengan mobilnya di Miami.

Lionel Messi kembali menjadi bahan pembicaraan di media sosial lantaran membuat salah seorang penggemarnya hampir menangis. Momen tersebut terjadi ketika eks penyerang Barcelona itu sedang berjalan-jalan di Miami dengan menggunakan mobilnya.

Dilansir dari The Sun, Minggu (6/8/2023) Messi tengah menunggu lampu merah di suatu jalan raya di Miami. Tiba-tiba, seorang fans dengan antusias mendekati mobil pemain berjuluk La Pulga itu.

Sosok penggemar yang merupakan seorang laki-laki itu meminta pelukan kepada Messi. Menariknya, mantan pemain Barcelona itu dengan ramah menyapa dan memeluknya.