HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar Kalah Tipis dari Persik Kediri, Bernardo Tavares Jadi Pesimis: Musim Ini Bakal Sulit!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |03:05 WIB
PSM Makassar Kalah Tipis dari Persik Kediri, Bernardo Tavares Jadi Pesimis: Musim Ini Bakal Sulit!
Laga PSM Makassar vs Persik Kediri. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

PAREPARE – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, bereaksi atas kekalahan timnya dari Persik Kediri di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024. Dia menjadi pesimis menatap perjalanan PSM Makassar musim ini di Liga 1.

Bahka, Tavares memiliki gambaran mengenai bahwa musim ini akan berjalan sulit bagi PSM Makassar. Menurutnya, sang jawara bertahan akan menjalani perjalanan terjal sepanjang Liga 1 2023-2024.

PSM Makassar

“Ini akan menjadi musim yang sulit, kalah di kandang dari Dewa United dan Persik, Persik adalah tim yang bagus, para pemain kami sudah memberikan segalanya, memberi usaha terbaik,” kata Bernardo pada konferensi pers, Kamis 3 Agustus 2023.

“Namun kadang-kadang di pertandingan, ada situasi tidak menguntungkan pada kita, para pemain harus lebih menggunakan kepala mereka, otak mereka, harus berpikir jernih, kadang-kadang kami tidak melakukannya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Bernardo pun menyorot efektivitas serangan tim asuhannya. Dia menyayangkan anak asuhnya tidak klinis ketika menyelesaikan peluang, sedangkan tim lawan bermain amat efektif.

“Tidak ada alasan, kami bermain 11 melawan 11, kami mencetak lebih banyak peluang dari tim lawan, sayangnya kami hanya mencetak satu gol, sedangkan mereka mencetak dua gol dari sedikit peluang yang mereka dapat, beginilah sepak bola,” jelas Tavares.

“Kami sadar bahwa sepakbola bisa menjadi sangat sulit, kami kalah di sini, di Parepare, setelah membuat banyak peluang, kami tidak mencetak gol dari peluang kami, dan tim lawan hanya mendapat beberapa peluang dan mencetak gol dari peluang mereka,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
