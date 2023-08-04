Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Christopher Nkunku Cedera di Laga Chelsea vs Borussia Dortmund, Mauricio Pochettino Beberkan Kondisinya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |01:06 WIB
Christopher Nkunku Cedera di Laga Chelsea vs Borussia Dortmund, Mauricio Pochettino Beberkan Kondisinya
Christopher Nkunku kala berlaga. (Foto: Instagram/@c_nkunku)
A
A
A

CHICAGO Christopher Nkunku cedera di laga Chelsea vs Borussia Dortmund dalam uji coba 2023. Mendapati kabar ini, sang pelatih, Mauricio Pochettino, pun angkat bicara sekaligus membeberkan kondisinya.

Pochettino mengatakan kondisi Nkunku kini sedang ditinjau lebih lanjut oleh tim medis Chelsea. Dia pun berharap rekrutan anyarnya itu tidak mengalami masalah serius.

Christoper Nkunku

“Para dokter sedang memeriksanya dan saya harap itu bukan masalah besar,” ujar Pochettino, dilansir dari situs resmi Chelsea, Jumat (4/8/2023).

“Dia jatuh dalam aksi yang mungkin merupakan penalti dan dia merasakan sesuatu di lututnya, tetapi kami berharap itu bukan masalah besar,” lanjutnya.

“Kami berharap dia bisa kembali dengan cepat bersama tim. Kami perlu beberapa hari untuk menilai dia,” jelas Pochettino.

Di sisi lain, Pochettino menyoroti kondisi lapangan yang ada di Soldier Field. Menurutnya, lapangan tersebut cukup buruk lantaran tidak hanya dipakai untuk pertandingan sepakbola saja. Akan tetapi, dirinya enggan untuk menyalahkan kondisi tersebut.

“Mungkin, lapangan menjadi faktor penyebab cedera tersebut, tetapi Mauricio tidak ingin menyalahkan kondisi tersebut, dan mengatakan dia akan bertanggung jawab atas segala risiko yang terlibat,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184108/bojan_hodak_bersama_luka_modric-ikJo_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ungkap Alasan Bertemu Luka Modric di Kroasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184083/simak_kisah_inspiratif_sadio_mane-wVd7_large.jpg
Kisah Inspiratif Sadio Mane, Anak Imam Masjid yang Bangun Banyak Rumah Sakit dan Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958/erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645259/serunya-turnamen-tenis-meja-meriahkan-rangkaian-hut-ke36-mnc-group-naa.webp
Serunya Turnamen Tenis Meja, Meriahkan Rangkaian HUT ke-36 MNC Group
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/turnamen_tenis_meja_hut_ke_36_mnc_group_meledak_me.jpg
Antusias Peserta Bikin Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group Meriah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement