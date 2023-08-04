Christopher Nkunku Cedera di Laga Chelsea vs Borussia Dortmund, Mauricio Pochettino Beberkan Kondisinya

CHICAGO – Christopher Nkunku cedera di laga Chelsea vs Borussia Dortmund dalam uji coba 2023. Mendapati kabar ini, sang pelatih, Mauricio Pochettino, pun angkat bicara sekaligus membeberkan kondisinya.

Pochettino mengatakan kondisi Nkunku kini sedang ditinjau lebih lanjut oleh tim medis Chelsea. Dia pun berharap rekrutan anyarnya itu tidak mengalami masalah serius.

“Para dokter sedang memeriksanya dan saya harap itu bukan masalah besar,” ujar Pochettino, dilansir dari situs resmi Chelsea, Jumat (4/8/2023).

“Dia jatuh dalam aksi yang mungkin merupakan penalti dan dia merasakan sesuatu di lututnya, tetapi kami berharap itu bukan masalah besar,” lanjutnya.

“Kami berharap dia bisa kembali dengan cepat bersama tim. Kami perlu beberapa hari untuk menilai dia,” jelas Pochettino.

Di sisi lain, Pochettino menyoroti kondisi lapangan yang ada di Soldier Field. Menurutnya, lapangan tersebut cukup buruk lantaran tidak hanya dipakai untuk pertandingan sepakbola saja. Akan tetapi, dirinya enggan untuk menyalahkan kondisi tersebut.

“Mungkin, lapangan menjadi faktor penyebab cedera tersebut, tetapi Mauricio tidak ingin menyalahkan kondisi tersebut, dan mengatakan dia akan bertanggung jawab atas segala risiko yang terlibat,” imbuhnya.