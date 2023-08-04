Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973, Aji Santoso Soroti Khusus Lini Pertahanan Bajul Ijo

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |03:36 WIB
Jelang Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973, Aji Santoso Soroti Khusus Lini Pertahanan Bajul Ijo
Para pemain Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengevaluasi tim jelang melawan Persikabo 1973 dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Dia pun secara khusus menyoroti lini pertahanan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Diketahui, Persebaya memang tengah mengalami tren buruk. Mereka tidak mampu meraih kemenangan dalam empat laga terakhir yang dilakoni. Tidak ingin tren negatif itu berlanjut, Aji Santoso fokus mengevaluasi semua lini.

Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973

“Ya, kemarin kemasukannya juga hanya sedikit kesalahan pemain belakang yang harusnya bola itu clearance, tetapi Dusan (Stefanovic) tidak lihat yang di belakangnya ketika bola lepas,” ujar Aji Santoso, dilansir dari laman Liga Indonesia Baru, Jumat (3/8/2023).

Lebih lanjut, Coach Aji meminta pemainnya di lini pertahanan memperbaiki komunikasi. Hal itu penting dilakukan guna membaca situasi permainan dan mengambil keputusan yang tepat dalam mematahkan serangan lawan.

Lini pertahanan yang ditempati Dusan Stefanovic dan kolega memang masih mudah ditembus pemain lawan. Hal itu terbukti dari jumlah kebobolan Persebaya sejauh ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645065/10-kandidat-juara-piala-dunia-2026-argentina-favorit-portugal-bawa-ambisi-besar-syj.webp
10 Kandidat Juara Piala Dunia 2026: Argentina Favorit, Portugal Bawa Ambisi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/turnamen_bola_basket_mnc_sports_competition_2025_b.jpg
13 Tim Panaskan Turnamen Basket HUT ke-36 MNC Group
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement