Jelang Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973, Aji Santoso Soroti Khusus Lini Pertahanan Bajul Ijo

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengevaluasi tim jelang melawan Persikabo 1973 dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Dia pun secara khusus menyoroti lini pertahanan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Diketahui, Persebaya memang tengah mengalami tren buruk. Mereka tidak mampu meraih kemenangan dalam empat laga terakhir yang dilakoni. Tidak ingin tren negatif itu berlanjut, Aji Santoso fokus mengevaluasi semua lini.

“Ya, kemarin kemasukannya juga hanya sedikit kesalahan pemain belakang yang harusnya bola itu clearance, tetapi Dusan (Stefanovic) tidak lihat yang di belakangnya ketika bola lepas,” ujar Aji Santoso, dilansir dari laman Liga Indonesia Baru, Jumat (3/8/2023).

Lebih lanjut, Coach Aji meminta pemainnya di lini pertahanan memperbaiki komunikasi. Hal itu penting dilakukan guna membaca situasi permainan dan mengambil keputusan yang tepat dalam mematahkan serangan lawan.

Lini pertahanan yang ditempati Dusan Stefanovic dan kolega memang masih mudah ditembus pemain lawan. Hal itu terbukti dari jumlah kebobolan Persebaya sejauh ini.