Andre Onana Gabung Manchester United, Christian Eriksen Yakin Bakal Jadi Sosok Pengganti Tepat David De Gea

ANDRE Onana resmi gabung Manchester United. Christian Eriksen pun yakin Andrea Onana bakal jadi sosok pengganti tepat dari David de Gea.

Meski begitu, Eriksen tetap sedih mendapati De Gea harus meninggalkan Man United. Sebab, kiper asal Spanyol itu sudah berjasa besar atas pencapaian Man United sejauh ini.

“Kami sedih melihat David (De Gea) pergi, apa yang telah dia lakukan untuk klub, dan seperti apa karakternya,” ujar Eriksen, dikutip dari Manchester Evening News, Rabu (2/8/2023).

“Tapi, Andre (Onana) akan masuk dan melakukan yang terbaik. Dia akan mengambil giliran, dan banyak hal yang harus dikejar,” lanjutnya.

Pemain berpaspor Denmark itu sadar bahwa nama De Gea sangat besar di Man United. Alhasil, ada sebagian orang yang tidak yakin dengan Onana. Namun, Eriksen optimistis Onana akan tampil apik bersama Setan Merah dengan gaya bermain khasnya.

“David bukan pemain kecil di United selama bertahun-tahun. Tetapi saya yakin Onana akan cocok di sini dengan sangat baik. Dia memberikan gaya berbeda,” ungkap Eriksen.

Ya, Man United mendatangkan Onana dari Inter Milan pada jendela transfer musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun itu sengaja didatangkan sebagai suksesor De Gea yang hengkang karena kontraknya habis.