Aji Santoso Sebut Absennya Marko Simic di Laga Kontra Persija Jakarta Tak Menguntungkan Persebaya Surabaya

PELATIH Persebaya Surabaya Aji Santoso menyebut absennya penyerang Persija Jakarta Marko Simic tak membawa keuntungan berarti bagi tim Bajul Ijo tersebut. Marco Simic diketahui masih dalam pemulihan cedera.

Penyerang berpaspor Kroasia ini dikabarkan absen selama enam pekan ke depan. Artinya Simic juga bakal melewatkan dua laga besar menghadapi Persebaya Surabaya pada Minggu (30/7/2023) dan Arema FC pada 20 Agustus 2023.

Menurut Aji, Persija ada atau tidak ada Simic tetaplah sebagai tim berbahaya. Apalagi Macan Kemayoran masih memiliki penyerang-penyerang berbahaya lainnya seperti Ryo Matsumura, Aji Kusuma, hingga Riko Simanjuntak.

"Saya lihat di kubu Persija, selain Simic striker-striker mereka juga cukup berbahaya. Saya tidak terpengaruh dengan adanya Simic atau tidak," ucap Aji Santoso dikonfirmasi pada Jumat (28/7/2023).

Apalagi Aji melihat Persija di tangan pelatih Thomas Doll lebih bermain kolektif dengan tidak mengandalkan satu dua pemain saja. Hal ini yang dinilai Aji perlu diwaspadai timnya.

"Pemain Persija lebih mengendapkan kolektivitas tim. Mereka juga pressurenya bagus, makanya saya bilang ke pemain, harus lebih cepat melepas bola dan lebih support ke pemain” terang pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang ini.

Namun, dirinya tak ingin fokus timnya pecah, saat ini Aju mempersiapkan bagaimana Persebaya Surabaya bisa mencuri poin di kandang Persija Jakarta demi mengakhiri tren minor di tiga laga terakhir.

Aji pun telah menyiapkan skema khusus yang telah disimulasikan di latihan. Namun ia tak mau membuka perihal taktik itu ke awak media.

"Saya tidak terlalu pusing memikirkan lawan. Mau full team atau tidak, yang penting saya lebih suka fokus ke tim sendiri. Kita lihat nanti di lapangan seperti apa. Tetapi yang jelas bagaimana cara main kita di Jakarta sudah kita latih selama beberapa hari terakhir," jelasnya.

Di laga berikutnya pekan kelima Persebaya Surabaya bakal menghadapi Persija Jakarta pada Minggu 30 Juli 2023 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.