3 Pemain Timnas indonesia U-17 yang Terdaftar di Transfermarkt, Nomor 1 Hampir Tembus Rp1 Miliar!

Ada tiga pemain Timnas Indonesia U-17 yang terdaftar di situs Transfermarkt (Foto: MPI/Aldhi Chandra)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia U-17 yang terdaftar di Transfermarkt menarik untuk diketahui. Pasalnya, tidak sembarang pemain yang bisa terdaftar di laman ini.

Melansir Panduan Data Administrasi Transfermarkt, Kamis (27/7/2023), untuk dapat terdaftar di Transfermarkt, maka data pemain harus diserahkan pada pihak Transfermarkt.

Pendaftaran ini dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ada di laman resmi transfermarkt. Setelah itu, data performa meliputi gol, assist dan sebagainya akan terhitung otomatis setiap kali mengedit lembar pertandingan.

Dengan adanya proses pendaftaran seperti ini, maka sebagian besar pemain yang terdaftar adalah yang telah bermain di tim senior. Maka tak ayal, hanya segelintir pemain Timnas Indonesia U-17 yang telah terdaftar di laman Transfermarkt.

Berikut adalah 3 pemain Timnas Indonesia U-17 yang telah terdaftar di Transfermarkt.

3. Sulthan Zaky





Nama pemain Timnas Indonesia U-17 yang masuk ke Transfermarkt pertama adalah Sulthan Zaky. Bek tengah kelahiran Makassar, 23 Maret 2006 ini baru saja bergabung ke skuad senior PSM Makassar pada musim 2022-2023 lalu.

Di usianya yang baru menginjak 17 tahun ini, tercatat Sulthan Zaky kini memiliki harga pasar di angka Rp869,08 juta di laman Transfermarkt.

2. Iqbal Gwijangge





Berikutnya, ada nama Iqbal Gwijangge. Pemain kelahiran Sumedang, Jawa Barat, 28 Agustus 2006 ini secara resmi bergabung ke tim senior Barito Putera pada Oktober 2022 lalu.

Tercatat, gelandang bertahan yang menjadi kapten Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2022 lalu ini memiliki harga pasar senilai Rp434,54 juta di laman transfermarkt.