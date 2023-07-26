Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Yaya Sunarya Siapkan Formula Baru untuk Perkuat Lini Pertahanan Persib Bandung yang Rapuh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |00:13 WIB
Yaya Sunarya Siapkan Formula Baru untuk Perkuat Lini Pertahanan Persib Bandung yang Rapuh
Yaya Sunarya/Foto: Andri Bagus
A
A
A

LINI belakang Persib Bandung sepanjang Liga 1 2023-2024 rapuh. Terbukti, tim berjuluk Maung Bandung ini telah kebobolan 10 gol hanya dari empat laga yang dimainkan.

Satu gol saat diimbangi Madura United 1-1, tiga gol saat imbang 3-3 melawan Arema FC, dua gol saat imbang 2-2 melawan Dewa United dan empat gol saat dikalahkan PSM Makassar 2-4.

 Persib bandung

Pelatih sementara Persib, Yaya Sunarya mengaku sudah berbicara banyak dengan seluruh pemainnya. Namun lagi-lagi, kesalahan serupa terus terulang.

"Kemarin gol terjadi dari satu set piece, kemudian open play juga ada. Ini menjadi bahan evaluasi buat kita. Tentunya yang pasti kita tidak ingin ini terjadi dan terulang," kata Yaya Sunarya di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (24/7/2023).

 BACA JUGA:

Karena itu, Yaya Sunarya yang merupakan pelatih fisik Persib ini harus menemukan formula baru yang bisa meminimalisir Persib kembali kebobolan. Terutama dalam menghadapi selanjutnya yakni melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (28/7/2023).

"Dan kita udah evaluasi, kita coba mencari bentuk-bentuk yang jadi diskusi untuk 2 hari ke depan," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
