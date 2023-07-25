5 Nasib Anak Didik Jose Mourinho dan Kondisi Mereka Sekarang, Nomor 1 Dipinjamkan Usai Hanya Main 6 Laga

INILAH 5 nasib anak didikan Jose Mourinho di Tottenham Hotspur dan kondisi mereka sekarang. Sebelum menukangi AS roma, Jose Mourinho sempat menjadi juru taktik salah satu klub besar Premier League, Tottenham Hotspur.

Mourinho menangani The Lilywhites selama kurang lebih dua musim, yakni sejak 20 November 2019 hingga 19 April 2021. Sayangnya, kiprah Mourinho bersama Tottenham Hotspur tidak terlalu gemilang seperti halnya saat ia bersama Chelsea, Inter Milan ataupun Real Madrid.

Bersama klub asal London itu, Mou telah memimpin dalam 86 laga dengan torehan 45 kemenangan, 17 hasil imbang, 24 kekalahan, dan tanpa satu pun trofi yang dipersembahkan.

Namun, terlepas dari hasil kurang apiknya bersama The Lilywhites, Mou tercatat pernah mengorbitkan pemain-pemain muda akademi Tottenham untuk dapat debut dan memperkuat tim senior.

Siapa sajakah anak didik yang diorbitkan Mourinho? dan bagaimana kabarnya saat ini? berikut ulasannya.

5. Malachi Fagan-Walcott

Malachi Fagan-Walcott adalah putra asli London yang besar di akademi Tottenham. Pemain berposisi bek tengah ini menjalani debut pertamanya di masa injury time pertandingan Tottenham melawan RB Leipzig.

Sayangnya, debutnya berjalan kurang apik lantaran kala itu timnya kalah dari Leipzig 3-0 dan harus tersingkir dari Liga Champions tahun 2019.

Beberapa tahun berlalu sejak debutnya ditambah dengan kepergian Mou membuat Walcott sulit bersaing. Dirinya kemudian sempat dipinjamkan ke Dundee sebelum akhirnya dilepas Spurs belum lama ini.