Madura United Sukses Taklukkan Persis Solo di Kandang, Mauricio Souza Malah Minta Maaf

MADURA United sukses meraih kemenangan atas Persis Solo 4-3 di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Namun, pelatih Madura United, Mauricio Souza justru meminta maaf kepada para penggemar.

Madura United menumbangkan Persis Solo di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura pada Minggu (23/7/2023) kemarin. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu sempat unggul empat gol, sebelum kebobolan tiga gol di menit kritis.

Empat gol untuk Madura United dicatatkan oleh Francesco Israel Rivera (21’), Jacob Mahler (33’), dan Junior Brandao (69’, 78’). Sedangkan, tiga gol di menit kritis untuk Persis Solo dicanangkan oleh David Gonzalez (90’), dan Fernando Rodriguez (90+1’, 90+4’).

Kemenangan ini membuat Madura United bertahan di posisi keenam klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Namun demikian, Souza kurang puas dengan performa timnya, terutama karena kebobolan tiga gol di menit akhir.

BACA JUGA:

“Saya tanggung jawab mengganti pemain dan kita semua pikir pertandingan sudah dikontrol karena 4-0. Saya sudah bicara tidak boleh kebobolan tiga gol dalam beberapa menit dan mereka sudah dengar di kamar ganti,” kata Souza dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (24/7/2023).