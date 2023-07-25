Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Madura United Sukses Taklukkan Persis Solo di Kandang, Mauricio Souza Malah Minta Maaf

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |03:11 WIB
Madura United Sukses Taklukkan Persis Solo di Kandang, Mauricio Souza Malah Minta Maaf
Madura United/Foto: Madura United
A
A
A

MADURA United sukses meraih kemenangan atas Persis Solo 4-3 di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Namun, pelatih Madura United, Mauricio Souza justru meminta maaf kepada para penggemar.

Madura United menumbangkan Persis Solo di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura pada Minggu (23/7/2023) kemarin. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu sempat unggul empat gol, sebelum kebobolan tiga gol di menit kritis.

 Madura United

Empat gol untuk Madura United dicatatkan oleh Francesco Israel Rivera (21’), Jacob Mahler (33’), dan Junior Brandao (69’, 78’). Sedangkan, tiga gol di menit kritis untuk Persis Solo dicanangkan oleh David Gonzalez (90’), dan Fernando Rodriguez (90+1’, 90+4’).

Kemenangan ini membuat Madura United bertahan di posisi keenam klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Namun demikian, Souza kurang puas dengan performa timnya, terutama karena kebobolan tiga gol di menit akhir.

 BACA JUGA:

“Saya tanggung jawab mengganti pemain dan kita semua pikir pertandingan sudah dikontrol karena 4-0. Saya sudah bicara tidak boleh kebobolan tiga gol dalam beberapa menit dan mereka sudah dengar di kamar ganti,” kata Souza dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (24/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642043/hasil-liga-inggris-arsenal-tersandung-di-kandang-sunderland-chelsea-lumat-wolves-tlb.jpg
Hasil Liga Inggris: Arsenal Tersandung di Kandang Sunderland, Chelsea Lumat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_manchester_city_nicolas_gonzalez_kiri.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Bantai Liverpool, Man City Tempel Arsenal di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement