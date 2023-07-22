Termasuk Thomas Muller, 3 Pemain Ini Jadi Panutan Jamal Musiala di Bayern Munich

STRIKER muda Bayern Munich, Jamal Musiala, memiliki pemain yang dijadikan sebagai sosok panutan dalam mengembangkan karier di tim. Dia pun menyebutkan tiga nama.

Ketiga pemain itu adalah Thomas Muller, Manuel Neuer, hingga Joshua Kimmich. Musiala mengatakan ketiga nama itu bisa jadi panutan karena memang sudah sangat berpengalaman dalam dunia sepakbola.

"Di tim kami, kami memiliki lebih banyak pemain berpengalaman,” ujar Musiala, dikutip dari laman resmi Bayern Munich, Sabtu (22/7/2023).

“Misalnya, ada Thomas Muller, Manuel Neuer, atau Joshua Kimmich. Mereka adalah pemimpin yang selalu bisa dijadikan panitan,” lanjutnya.