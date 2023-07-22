Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Termasuk Thomas Muller, 3 Pemain Ini Jadi Panutan Jamal Musiala di Bayern Munich

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |03:29 WIB
Termasuk Thomas Muller, 3 Pemain Ini Jadi Panutan Jamal Musiala di Bayern Munich
Jamal Musiala dan Thomas Muller. (Foto: Instagram/@jamalmusiala10)
STRIKER muda Bayern Munich, Jamal Musiala, memiliki pemain yang dijadikan sebagai sosok panutan dalam mengembangkan karier di tim. Dia pun menyebutkan tiga nama.

Ketiga pemain itu adalah Thomas Muller, Manuel Neuer, hingga Joshua Kimmich. Musiala mengatakan ketiga nama itu bisa jadi panutan karena memang sudah sangat berpengalaman dalam dunia sepakbola.

Jamal Musiala

"Di tim kami, kami memiliki lebih banyak pemain berpengalaman,” ujar Musiala, dikutip dari laman resmi Bayern Munich, Sabtu (22/7/2023).

“Misalnya, ada Thomas Muller, Manuel Neuer, atau Joshua Kimmich. Mereka adalah pemimpin yang selalu bisa dijadikan panitan,” lanjutnya.

