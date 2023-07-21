Tengah Pimpin Klasemen Liga 1 2023-2024, Barito Putera Diminta Jaga Fokus saat Lawan Borneo FC

BANJARBARU – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, terus mempersiapkan skuadnya jelang melawan Borneo FC dalam pekan ke-4 Liga 1 2023-2024. Baginya, para pemain Barito Putera perlu menjaga fokus dalam laga itu agar mendapat hasil manis.

Selain itu, Rahmad Darmawan punya harapan lain di laga Borneo FC vs Barito Putera. DIa berharap kedua tim menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan.

Rahmad Darmawan pun tak mau timnya membuat kesalahan. Pasalnya, Barito Putera sendiri tengah memimpin klasemen sementara Liga 1 2023-2024 saat ini.

“Kami berharap pertandingan juga berlangsung dengan baik dan menjunjung nilai-nilai sportivitas,” kata Rahmad dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (21/7/2023).

“Kuncinya untuk fokus pemain, ya konsentrasi dalam pertandingan saja," lanjutnya.