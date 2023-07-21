Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tengah Pimpin Klasemen Liga 1 2023-2024, Barito Putera Diminta Jaga Fokus saat Lawan Borneo FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |03:09 WIB
Tengah Pimpin Klasemen Liga 1 2023-2024, Barito Putera Diminta Jaga Fokus saat Lawan Borneo FC
Barito Putera kala berlaga. (Foto: Barito Putera)
A
A
A

BANJARBARU – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, terus mempersiapkan skuadnya jelang melawan Borneo FC dalam pekan ke-4 Liga 1 2023-2024. Baginya, para pemain Barito Putera perlu menjaga fokus dalam laga itu agar mendapat hasil manis.

Selain itu, Rahmad Darmawan punya harapan lain di laga Borneo FC vs Barito Putera. DIa berharap kedua tim menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan.

Barito Putera

Rahmad Darmawan pun tak mau timnya membuat kesalahan. Pasalnya, Barito Putera sendiri tengah memimpin klasemen sementara Liga 1 2023-2024 saat ini.

“Kami berharap pertandingan juga berlangsung dengan baik dan menjunjung nilai-nilai sportivitas,” kata Rahmad dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (21/7/2023).

“Kuncinya untuk fokus pemain, ya konsentrasi dalam pertandingan saja," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
