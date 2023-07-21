Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Borneo FC vs Barito Putera, Rahmad Darmawan Ungkap Persiapan Laskar Antasari

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |02:01 WIB
Jelang Borneo FC vs Barito Putera, Rahmad Darmawan Ungkap Persiapan Laskar Antasari
Barito Putera kala berlaga. (Foto: Barito Putera)
A
A
A

BANJARBARU – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, menatap optimis laga kontra Borneo FC di keempat Liga 1 2023-2024. Dia pun membeberkan persiapan Barito Putera jelang melakoni laga tersebut.

Rahmad Darmawan memastikan Borneo FC mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebab, mereka akan berjuang mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga 1 2023-2024.

Barito Putera

Meski begitu, Pesut Etam -julukan Borneo FC- tetap bukan lawan yang mudah. Berdasarkan statistik yang dilansir dari Sofascore, Borneo FC dan Barito Putera sama-sama mengemas lima kemenangan dari 13 kali pertemuan. Sementara, tiga pertandingan lainnya berakhir dengan skor sama kuat.

Untuk mempersiapkan Derby Papadaan, Rahmad pun mengatakan Barito Putera menjalani latihan rutin dalam empat hari terakhir. Selain berlatih fisik, Rahmad juga menguji mental dan kecerdasan anak asuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1640017/kenapa-timnas-indonesia-u17-coret-pemain-diaspora-nicholas-mjosund-yjs.webp
Kenapa Timnas Indonesia U-17 Coret Pemain Diaspora Nicholas Mjosund?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/25/fajar_alfianmuhammad_rian_ardianto.jpg
Pesan Menyentuh Fajar Alfian untuk Rian Ardianto usai Resmi Berpisah setelah 11 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement