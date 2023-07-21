Jelang Borneo FC vs Barito Putera, Rahmad Darmawan Ungkap Persiapan Laskar Antasari

BANJARBARU – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, menatap optimis laga kontra Borneo FC di keempat Liga 1 2023-2024. Dia pun membeberkan persiapan Barito Putera jelang melakoni laga tersebut.

Rahmad Darmawan memastikan Borneo FC mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebab, mereka akan berjuang mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga 1 2023-2024.

Meski begitu, Pesut Etam -julukan Borneo FC- tetap bukan lawan yang mudah. Berdasarkan statistik yang dilansir dari Sofascore, Borneo FC dan Barito Putera sama-sama mengemas lima kemenangan dari 13 kali pertemuan. Sementara, tiga pertandingan lainnya berakhir dengan skor sama kuat.

Untuk mempersiapkan Derby Papadaan, Rahmad pun mengatakan Barito Putera menjalani latihan rutin dalam empat hari terakhir. Selain berlatih fisik, Rahmad juga menguji mental dan kecerdasan anak asuhnya.