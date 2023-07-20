Sudah Paham Kualitas Arema FC, Pelatih Bali United Siap Amunisi untuk Raih Kemenangan

PELATIH Bali United, Stefano Cugurra mengatakan sudah memahami kualitas calon lawannya, Arema FC di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Teco, sapaan akrab Stefano Cugurra, mengatakan siap untuk mengawal timnya meraih kemenangan.

Sebagaimana diketahui, Bali United akan berhadapan dengan Arema FC dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Jumat (21/7/2023) mendatang.

Arema FC berstatus sebagai tuan rumah kendati pertandingan berlangsung di Bali. Pasalnya, tim berjuluk Singo Edan itu belum mempunyai stadion kandang selepas tragedi kelam yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.

Menjelang pertandingan tersebut, Teco mengatakan Serdadu Tridatu, julukan Bali United, sudah siap sepenuhnya melawan Arema FC. Apalagi, Teco mengatakan, Bali United sudah mempunyai pengalaman saat bersua Arema FC di laga uji coba.

“Ya, kami sudah bertanding satu uji coba sebelum kompetisi dimulai dengan mereka. Kami dari Bali United sudah melihat kualitas dari striker dan juga pemain lain di Arema FC,” kata Teco dilansir dari laman resmi Bali United, Rabu (19/7/2023).