Gerard Pique Lempar Pujian untuk Bek Anyar Barcelona Inigo Martinez: Dia Memiliki Kaki yang Hebat

LEGENDA Barcelona, Gerard Pique, melempar pujian untuk bek anyar Barcelona, Inigo Martinez. Menurutnya, Martinez punya segudang pengalaman yang akan sangat bagus untuk menambah kedalaman skuad sang raksasa Catalan.

Martinez didatangkan secara gratis pada musim panas ini oleh Blaugrana -julukan Barcelona- setelah kontraknya dengan Athletic Club Bilbao habis. Dia diikat dengan kontrak selama dua tahun di Camp Nou.

Bek asal Spanyol itu merapat ke tim asuhan Xavi Hernandez itu dengan pengalaman yang sangat banyak. Dia mencatatkan 177 penampilan untuk Bilbao dan sebelumnya membukukan 239 penampilan untuk Real Sociedad.

Selain itu, bek berusia 32 tahun tersebut juga memiliki 20 caps bersama Timnas Spanyol. Oleh karena itu, Pique menilai Martinez merupakan seorang bek yang kuat secara fisik dan juga karakter dengan jam terbang yang sangat tinggi.

"Saya bersama dengan dia di Tim Nasional Spanyol pada beberapa kesempatan, dan dia adalah pemain hebat yang telah berada di Liga Spanyol selama bertahun-tahun. Dia telah bermain untuk Real Sociedad dan Athletic Bilbao, dua klub hebat di Spanyol, dan dia memiliki banyak pengalaman," kata Pique dilansir dari 90min, Senin (17/7/2023).

“Dia menangani bola dengan sangat baik, dia memiliki kaki yang hebat dan banyak karakter,” tambahnya.