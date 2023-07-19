Joao Felix Sebut Bermain untuk Barcelona Jadi Impiannya Sejak Kecil

PENYERANG Atletico Madrid, Joao Felix mengatakan sangat ingin bermain untuk Barcelona. Felix mengungkapkan, bermain untuk Blaugrana, julukan Barcelona, adalah impiannya sejak kecil.

Felix kembali ke Atletico Madrid setelah setengah musim dipinjamkan ke Chelsea. Pemain asal Portugal itu kini mempunyai kontrak panjang bersama Atletico Madrid, tepatnya hingga Juni 2027 mendatang.

Namun begitu, baru-baru ini Felix membuat pernyataan mengejutkan ingin bermain untuk Barcelona. Pemain berusia 23 tahun itu mengakui Barcelona merupakan tim impiannya sejak kecil.

“Saya ingin sekali bermain untuk Barçelona,” kata Felix dikutip dari Goal Internasional, Rabu (19/7/2023).

BACA JUGA:

“Barcelona selalu menjadi pilihan pertama saya dan saya ingin bergabung dengan Barça. Itu selalu menjadi impian saya sejak saya masih kecil,” sambungnya.

“Jika itu terjadi, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya,” tambah Felix.