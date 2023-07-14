Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jelang Musim 2023-2024, Presiden AC Milan Ungkap Kesiapan Stefano Pioli Meramu Olivier Giroud Cs

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |01:03 WIB
Jelang Musim 2023-2024, Presiden AC Milan Ungkap Kesiapan Stefano Pioli Meramu Olivier Giroud Cs
Stefano Pioli kala mendampingi AC Milan berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, membicarakan khusus soal Stefano Pioli jelang musim 2023-2024. Dia pun membeberkan kesiapan Stefano Pioli dalam meramu para pemain AC Milan untuk menghadapi persaingan di musim baru.

Scaroni mengatakan Pioli akan menyiapkan tim dengan sebaik mungkin. Pasalnya, dia melihat semangat itu dari sosok tersebut.

AC Milan

"Stefano Pioli? Saya melihatnya dalam suasana hati yang sangat baik. Selalu tersenyum dan santai," ujar Scaroni, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (14/7/2023).

Paolo Scaroni mengatakan pelatih asal Italia itu memang punya kedekatan emosional dengan para pemain. Hal itu pun bisa menjadi bekal yang cukup positif karena akan lebih memahami skuadnya.

"Dia dalam hubungan yang sempurna dengan tim," jelas Scaloni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/11/1637325/mengenal-asean-cup-turnamen-resmi-fifa-serupa-piala-aff-ubs.webp
Mengenal ASEAN Cup, Turnamen Resmi FIFA Serupa Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/fans_motogp_asal_bolmut.jpg
Fans Asal Bolmut Tempuh 14 Jam Demi Dukung Bagnaia di MotoGP Malaysia 2025, tapi Sang Idola Gagal Finish!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement