Jelang Musim 2023-2024, Presiden AC Milan Ungkap Kesiapan Stefano Pioli Meramu Olivier Giroud Cs

MILAN – Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, membicarakan khusus soal Stefano Pioli jelang musim 2023-2024. Dia pun membeberkan kesiapan Stefano Pioli dalam meramu para pemain AC Milan untuk menghadapi persaingan di musim baru.

Scaroni mengatakan Pioli akan menyiapkan tim dengan sebaik mungkin. Pasalnya, dia melihat semangat itu dari sosok tersebut.

"Stefano Pioli? Saya melihatnya dalam suasana hati yang sangat baik. Selalu tersenyum dan santai," ujar Scaroni, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (14/7/2023).

Paolo Scaroni mengatakan pelatih asal Italia itu memang punya kedekatan emosional dengan para pemain. Hal itu pun bisa menjadi bekal yang cukup positif karena akan lebih memahami skuadnya.

"Dia dalam hubungan yang sempurna dengan tim," jelas Scaloni.