HOME BOLA LIGA CHAMPION

Optimistis, AC Milan Dijamin Siap Bersaing di Liga Champions 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |00:08 WIB
Optimistis, AC Milan Dijamin Siap Bersaing di Liga Champions 2023-2024
Para pemain AC Milan kala berlaga. (Foto: Instagram/@oliviergiroud)
A
A
A

MILAN – Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, optimistis menatap perjalanan timnya di musim 2023-2024. Bahkan, dia menjamin AC Milan siap bersaing di ajang bergengsi, Liga Champions, pada musim depan.

Paolo Scaroni mengatakan AC Milan harus lebih baik dari musim sebelumnya. Hal tersebut wajib dilakukan demi menebus kegagalan di musim lalu.

AC Milan

Di Liga Champions 2022-2023, Milan diketahui berhasil berbicara banyak hingga melaju ke babak semifinal. Sayangnya, Milan gagal menembus partai puncak karena kalah dari rival sekotanya, yakni Inter Milan.

AC Milan sudah tumbang 0-2 di laga leg I kontra Inter Milan. Kemudian, mereka kembali menelan kekalahan 0-1 di laga leg II. Alhasil, mereka gugur dari Liga Champions 2022-2023.

"Perasaan saya adalah bahwa kami sedang membangun Milan yang siap untuk bermain di Liga Champions," ucap Paolo Scaroni, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (14/7/2023).

