HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kylian Mbappe Mau Cabut, PSG Mulai Dekati Dusan Vlahovic

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |00:03 WIB
Kylian Mbappe Mau Cabut, PSG Mulai Dekati Dusan Vlahovic
Pemain Juventus, Dusan Vlahovic. (Foto Reuters)
A
A
A

PARIS – Jaga-jaga dengan kemungkinan Kylian Mbappe pergi, Paris Saint-Germain (PSG) mulai bergerak mencari striker baru. Beberapa nama dikaitkan dengan PSG, salah satunya pemain andalan Juventus, yakni Dusan Vlahovic.

Seperti yang diketahui, masa depan Mbappe kini memang berada di tengah ketidakpastian. Penyerang Timnas Prancis itu tak mau memperpanjang kontraknya dengan Les Parisiens -julukan PSG, tetapi ingin bertahan satu musim lagi agar dia bisa pindah ke Real Madrid dengan gratis pada musim panas tahun depan.

Di sisi lain, klub raksasa Liga Prancis itu ingin segera menjual Mbappe pada musim panas 2023 ini. Tujuannya agar mereka bisa mendapat banyak uang dari transfernya dan tak kehilangan sang penyerang andalan dengan gratis.

Karena sudah bertekad menjual Mbappe, PSG pun jelas harus mencari pengganti yang sepadan. Mereka saat ini disebut tengah membidik Vlahovic untuk dibawa ke Parc des Princes.

Kylian Mbappe

Menurut laporan Daily Mail pada Kamis (13/7/2023), Vlahovic sekarang merupakan target utama PSG. Mereka dikabarkan sudah membuat kontak serius dengan Juventus untuk memboyong mantan striker Fiorentina itu.

Halaman:
1 2
      
