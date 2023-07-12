Langsung Cetak Gol di Laga Debut, Striker Baru Bhayangkara FC Crislan Henrique Ungkap Kunci Suksesnya

LANGSUNG cetak gol di laga debut, striker baru Bhayangkara FC Crislan Henrique ungkap kunci suksesnya. Sayangnya, gol tersebut tak membantu The Guardians – julukan Bhayangkara – terhindar dari kekalahan kontra RANS Nusantara FC.

Henrique gabung Bhayangkara dari klub asal Thailand, Swat Cat pada 6 Juli 2023 lalu. Meski baru bergabung beberapa hari lalu, Henrique langsung cetak gol di laga debutnya.

Sang pemain asal Prancis mengukir satu-satunya gol Bhayangkara ketika menghadapi RANS Nusantara, yang diukir pada menit ke-46. Namun sayang, mereka tetap kalah 1-2 di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu (9/7/2023) lalu.

Henrique mengutarakan kebahagiaannya usai cetak gol di laga debut. Akan tetapi, pemain berusia 31 tahun itu tentunya tidak puas dengan hasil pertandingan. Henrique berjanji akan terus bekerja keras.

"Saya senang dengan gol tersebut. Tapi di satu sisi sedih tim saya harus kalah. Saya siap melanjutkan kerja keras saya untuk mewujudkan tujuan tim ini agar bisa bersaing merebut gelar juara," ujar Henrique dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (11/7/2023).