HOME BOLA LIGA INGGRIS

Resmi Gabung Manchester United, Mason Mount Sesumbar Bakal Beri Trofi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |01:00 WIB
Resmi Gabung Manchester United, Mason Mount Sesumbar Bakal Beri Trofi
Mason Mount resmi gabung Manchester United (Foto: Manchester United)
A
A
A

RESMI gabung Manchester United, Mason Mount sesumbar bakal beri trofi. Eks pemain Chelsea itu mengaku sangat ambisius untuk membantu Manchester United merengkuh trofi.

Sang gelandang serang Timnas Inggris resmi bergabung dengan Manchester United pada Rabu (5/7/2023). Mount diikat dalam kontrak hingga 2028 dengan opsi diperpanjang untuk satu tahun berikutnya setelah masa baktinya habis.

Mason Mount

Setibanya di Manchester United, Mason Mount langsung berbicara soal meraih trofi. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku berhasrat untuk mengulang kebiasaannya meraih trofi, seperti ketika membantu Chelsea menjuarai Liga Champions 2020-2021 silam.

"Saya sangat ambisius. Saya tahu betapa menakjubkan rasanya memenangkan trofi besar dan apa yang diperlukan untuk melakukannya," ucap Mason Mount dilansir Manchester United, Rabu (5/7/2023).

Mount berjanji akan berusaha bekerja keras lebih ekstra bersama Manchester United selama durasi kontraknya. Itu mewujudkan hal yang ditargetkan tersebut.

Halaman:
1 2
      
