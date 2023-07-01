Kylian Mbappe Ramai Diisukan Hengkang dari PSG, Pemain Real Madrid Ini Dibidik sebagai Pengganti

PARIS – Masa depan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain (PSG) tengah dispekulasikan. Jika akhirnya benar meninggalkan PSG, ada satu pemain Real Madrid yang diinginkan PSG untuk belabuh ke timnya menggantikan Mbappe.

Hingga saat ini, masih menjadi tanda tanya apakah Mbappe tetap bertahan di PSG musim ini atau akan hengkang. Pasalnya, bintang Prancis itu dikabarkan masih enggan memperpanjang kontraknya yang akan habis pertengahan tahun depan.

Real Madrid menjadi salah satu kandidat kuat yang kemungkinan akan menjadi destinasi Mbappe selanjutnya. Jika memang tim berjuluk Los Blancos itu berminat untuk membeli Mbappe pada bursa transfer musim panas ini, PSG tetarik merekrut Rodrygo dari Real Madrid.

Keinginan mendatangkan Rodrygo disebut sesuai juga dengan minat Luis Enrique yang bakal jadi pelatih PSG musim depan. Jadi, PSG berharap bisa memasukkan nama Rodygo dalam negosiasi antarklub terssebut.

"Luis Enrique sangat menyukai Rodrygo dan PSG berharap (Real Madrid) memasukkannya dalam kesepakatan pembelian Mbappe," ungkap mantan pemain Spanyol, Francisco Buyo, dilansir dari PSG Talk, Sabtu (1/7/2023).

"Akan tetapi, itu kemungkinan tidak akan terjadi," lanjutnya.