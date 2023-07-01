Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kylian Mbappe Ramai Diisukan Hengkang dari PSG, Pemain Real Madrid Ini Dibidik sebagai Pengganti

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |02:17 WIB
Kylian Mbappe Ramai Diisukan Hengkang dari PSG, Pemain Real Madrid Ini Dibidik sebagai Pengganti
Kylian Mbappe kala membela PSG. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Masa depan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain (PSG) tengah dispekulasikan. Jika akhirnya benar meninggalkan PSG, ada satu pemain Real Madrid yang diinginkan PSG untuk belabuh ke timnya menggantikan Mbappe.

Hingga saat ini, masih menjadi tanda tanya apakah Mbappe tetap bertahan di PSG musim ini atau akan hengkang. Pasalnya, bintang Prancis itu dikabarkan masih enggan memperpanjang kontraknya yang akan habis pertengahan tahun depan.

Rodrygo Goes

Real Madrid menjadi salah satu kandidat kuat yang kemungkinan akan menjadi destinasi Mbappe selanjutnya. Jika memang tim berjuluk Los Blancos itu berminat untuk membeli Mbappe pada bursa transfer musim panas ini, PSG tetarik merekrut Rodrygo dari Real Madrid.

Keinginan mendatangkan Rodrygo disebut sesuai juga dengan minat Luis Enrique yang bakal jadi pelatih PSG musim depan. Jadi, PSG berharap bisa memasukkan nama Rodygo dalam negosiasi antarklub terssebut.

"Luis Enrique sangat menyukai Rodrygo dan PSG berharap (Real Madrid) memasukkannya dalam kesepakatan pembelian Mbappe," ungkap mantan pemain Spanyol, Francisco Buyo, dilansir dari PSG Talk, Sabtu (1/7/2023).

"Akan tetapi, itu kemungkinan tidak akan terjadi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631761/turnamen-badminton-haieraqua-cup-2025-hadirkan-para-pemain-asia-tenggara-usw.webp
Turnamen Badminton HAIER-AQUA Cup 2025 Hadirkan Para Pemain Asia Tenggara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/tenis.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Tenis Dunia Pekan Ini: Almaty, European, Nordic Open di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement