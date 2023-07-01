Prediksi Ernando Ari untuk Persaingan Juara di Liga 1 2023-2024: Bakal Ketat!

SURABAYA – Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari, memprediksi persaingan juara di Liga 1 2023-2024. Dia meyakini persaingan akan berjalan makin ketat.

Meski begitu, Ernando Ari ogah gentar. Dia bertekad membawa Persebaya mengungguli Persija Jakarta dan Persib Bandung yang selalu punya target juara setiap musimnya.

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan target utamanya bersama Bajul Ijo -julukan Persebaya -adalah ingin menjadi juara. Hal itu akan diusahakan seluruh elemen tim pastinya pada kompetisi nanti.

"(Persaingan ketat dengan) tim-tim besar, seperti dengan Persija dan Persib. Pasti, kan, ada targetnya lebih di atas segalanya Persija dan Persib," ucap Ernando Ari belum lama ini.

"Di Persebaya pun ingin juga juara," singkatnya.