Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Persis Solo di Laga Perdana Liga 1 2023-2023, Striker Persebaya Surabaya: Laga Takkan Berjalan Mudah

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |01:15 WIB
Hadapi Persis Solo di Laga Perdana Liga 1 2023-2023, Striker Persebaya Surabaya: Laga Takkan Berjalan Mudah
Laga Persis Solo vs Persebaya Surabaya. (Foto: Persis Solo)
A
A
A

SOLO – Striker Persebaya Surabaya, Wildhan Ramdhani, fokus menatap laga kontra Persis Solo di pekan pertama Liga 1 2023-2024. Dia pun meyakini laga takkan berjalan mudah.

Tak ayal, Wildhan Ramdhani dan para pemain lain Persebaya Surabaya berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dengan begitu, dia memastikan seluruh pemain siap menghadapi laga itu 100 persen.

Persebaya Surabaya

"Untuk pertandingan besok, ini menjadi laga pertama kami,” ujar Wildhan Ramdhani dalam konferensi pers jelang laga.

“Betul seperti yang sudah disampaikan coach, tidak mudah bagi kami, tetapi kami semua pemain siap 100 persen dan akan memberikan yang maksimal," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632307/psm-makassar-dihukum-fifa-dilarang-transfer-pemain-selama-3-periode-pao.webp
PSM Makassar Dihukum FIFA, Dilarang Transfer Pemain Selama 3 Periode
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/artem_dolgopyat.jpg
Banding Ditolak CAS Mentah-Mentah, 6 Atlet Israel Resmi Cuma Jadi Penonton di Kejuaraan Dunia Senam 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement