Hadapi Persis Solo di Laga Perdana Liga 1 2023-2023, Striker Persebaya Surabaya: Laga Takkan Berjalan Mudah

SOLO – Striker Persebaya Surabaya, Wildhan Ramdhani, fokus menatap laga kontra Persis Solo di pekan pertama Liga 1 2023-2024. Dia pun meyakini laga takkan berjalan mudah.

Tak ayal, Wildhan Ramdhani dan para pemain lain Persebaya Surabaya berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dengan begitu, dia memastikan seluruh pemain siap menghadapi laga itu 100 persen.

"Untuk pertandingan besok, ini menjadi laga pertama kami,” ujar Wildhan Ramdhani dalam konferensi pers jelang laga.

“Betul seperti yang sudah disampaikan coach, tidak mudah bagi kami, tetapi kami semua pemain siap 100 persen dan akan memberikan yang maksimal," lanjutnya.