HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sambut Piala Dunia U-17 2023, Menpora Dito Ariotedjo: Kesempatan yang Baik untuk Pemain Muda Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |01:08 WIB
Sambut Piala Dunia U-17 2023, Menpora Dito Ariotedjo: Kesempatan yang Baik untuk Pemain Muda Indonesia
Menpora RI, Dito Ariotedjo. (Foto: Instagram/@ditoariotedjo)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyambut gelaran Piala Dunia U-17 2023. Menurutnya, Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi kesempatan yang baik untuk para pemain muda Indonesia.

“Pastinya perhelatan Piala Dunia U-17 adalah kesempatan yang baik untuk para pemain muda kita,” ucap Menpora Dito, dikutip dari situs resmi Kemenpora, Jumat (30/6/2023).

Timnas Indonesia U-17

Menpora Dito pun memastikan Indonesia sangat siap untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Mengingat sebelumnya, Indonesia memang sudah mempersiapkan diri untuk menggelar Piala Dunia U-20 2023, namun pada akhirnya batal digelar di Tanah Air.

“Sebenarnya kan ini semula untuk yang U-20, kita sudah siap. Nah ini hanya mengibah yang ke U-17 nya saja,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
