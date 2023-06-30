Sambut Piala Dunia U-17 2023, Menpora Dito Ariotedjo: Kesempatan yang Baik untuk Pemain Muda Indonesia

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyambut gelaran Piala Dunia U-17 2023. Menurutnya, Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi kesempatan yang baik untuk para pemain muda Indonesia.

“Pastinya perhelatan Piala Dunia U-17 adalah kesempatan yang baik untuk para pemain muda kita,” ucap Menpora Dito, dikutip dari situs resmi Kemenpora, Jumat (30/6/2023).

Menpora Dito pun memastikan Indonesia sangat siap untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Mengingat sebelumnya, Indonesia memang sudah mempersiapkan diri untuk menggelar Piala Dunia U-20 2023, namun pada akhirnya batal digelar di Tanah Air.

“Sebenarnya kan ini semula untuk yang U-20, kita sudah siap. Nah ini hanya mengibah yang ke U-17 nya saja,” sambungnya.