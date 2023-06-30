Idolai Paul Pogba, Nicolo Zaniolo Beri Sinyal Terbuka Pindah ke Juventus

ISTANBUL – Gelandang Galatasaray, Nicolo Zaniolo, blak-blakan memberi sinyal terbuka pindah ke Juventus. Pasalnya, dia mengaku mengidolai salah satu pemain Juventus, yakni Paul Pogba.

Zaniolo mengatakan sudah mengidolakan Juventus dan Paul Pogba sejak lama. Gelandang jebolan Fiorentina itu menyerahkan nasibnya kepada manajamene Galatasaray.

"Saya terbuka untuk apa pun, termasuk bertahan di Galatasaray,” kata Zaniolo, dikutip dari Football Italia, Jumat (30/6/2023).

“Jelas, Juve adalah Juve, meski tanpa Liga Champions atau turnamen internasional lainnya," lanjutnya.

“Saya telah mendukung Juve sejak saya masih kecil, idola saya adalah Pogba. Bermain di Juve akan membuat saya sangat bahagia. Kita berbicara tentang klub besar," jelas Zaniolo.