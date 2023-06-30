Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Idolai Paul Pogba, Nicolo Zaniolo Beri Sinyal Terbuka Pindah ke Juventus

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |02:34 WIB
Idolai Paul Pogba, Nicolo Zaniolo Beri Sinyal Terbuka Pindah ke Juventus
Nicolo Zaniolo kala membela AS Roma. (Foto: Instagram/@nicolozaniolo)
A
A
A

ISTANBUL – Gelandang Galatasaray, Nicolo Zaniolo, blak-blakan memberi sinyal terbuka pindah ke Juventus. Pasalnya, dia mengaku mengidolai salah satu pemain Juventus, yakni Paul Pogba.

Zaniolo mengatakan sudah mengidolakan Juventus dan Paul Pogba sejak lama. Gelandang jebolan Fiorentina itu menyerahkan nasibnya kepada manajamene Galatasaray.

Paul Pogba

"Saya terbuka untuk apa pun, termasuk bertahan di Galatasaray,” kata Zaniolo, dikutip dari Football Italia, Jumat (30/6/2023).

“Jelas, Juve adalah Juve, meski tanpa Liga Champions atau turnamen internasional lainnya," lanjutnya.

“Saya telah mendukung Juve sejak saya masih kecil, idola saya adalah Pogba. Bermain di Juve akan membuat saya sangat bahagia. Kita berbicara tentang klub besar," jelas Zaniolo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631679/8-ribu-peserta-ramaikan-ajang-lari-crystalin-runxperience-2025-jakarta-evy.webp
8 Ribu Peserta Ramaikan Ajang Lari Crystalin RunXperience 2025 Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/19/timnas_jerman_akan_meladeni_hungaria_pada_matchday.jpg
Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Jerman, Prancis, Belgia Tayang di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement