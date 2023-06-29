Format Baru Bakal Meriahkan Liga 1 2023-2024, Bos Persebaya Surabaya Optimis Kompetisi Berjalan Lebih Menarik

JAKARTA - CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, menyambut baik adanya format baru di Liga 1 2023-2024. Pasalnya menurut Azrul, format baru tersebut berpotensi membuat kompetisi semakin menarik.

Sebagaimana diketahui, bergulirnya Liga 1 2023/2024 tinggal menghitung hari lagi, tepatnya akan dimulai pada 1 Juli 2023. Uniknya, musim baru ini akan menggunakan format yang berbeda dari sebelumnya.

Jika sebelumnya tiap tim Liga 1 hanya akan menjalani musim reguler dengan jumlah 34 pertandingan, kini ada tambahan championship series untuk menentukan juara. Empat tim teratas di klasemen musim reguler akan bertarung untuk memperebutkan gelar tertinggi.

"Itu akan lebih menarik. Tidak banyak berubah, ada musim reguler dan ada playoff. Akan menjadi nilai tambah juga dan menambah value luar biasa untuk sepak bola," tutur Azrul di kawasan Jakarta, Kamis (29/6/2023).

"Untuk menentukan juara jadi lebih gagah, ya," tambahnya.