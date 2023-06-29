Advertisement
LIGA SPANYOL

Barcelona Datangkan Ilkay Gundogan, Ada Pemain Bintang Blaugrana yang Tak Senang

Rivan Nasri Rachman-Kamis, 29 Juni 2023 |03:03 WIB
Barcelona Datangkan Ilkay Gundogan, Ada Pemain Bintang <i>Blaugrana</i> yang Tak Senang
Ilkay Gundogan resmi gabung Barcelona. (Foto: Twitter/IlkayGuendogan)
BARCELONA – Pemain asal Jerman, Ilkay Gundogan telah resmi bergabung dengan Barcelona di bursa transfer musim panas 2023. Menariknya, ternyata berdasarkan laporan dari Sportskeeda, Kamis (29/6/2023), ada satu pemain Barcelona yang justru tidak senang dengan hadirnya Gundogan di Camp Nou.

Pemain yang dimaksud adalah Gavi. Gelandang asal Spanyol itu sejatinya tidak senang karena Gundogan dianggap akan membuat posisinya sebagai pemain utama tergeser.

Sebab masih dari sumber yang sama, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez akan lebih memilih memainkan Gundogan ketimbang Gavi di lini tengah Blaugrana. Nantinya, Gundogan akan bermain bersama Frenkie de Jong dan Pedri di lini tengah Barcelona.

Secara pengalaman, Gundogan memang lebih diunggulkan ketimbang Gavi. Sebelum pindah ke Barcelona, Gundogan memegang peranan penting dalam keberhasilan Man City menjuarai Liga Inggris sebanyak lima kali.

Ilkay Gundogan

Bahkan ketika Gundogan menjadi kapten Man City di musim 2022-2023, tim berjuluk The Citizens itu dapat meraih treble winner, suatu pencapaian yang sulit untuk dicapai. Di Liga Inggris saja, Man City menjadi tim kedua yang pernah treble setelah Manchester United.

Jadi, secara kepemimpinan dan pengalaman bermain, jelas Gundogan lebih baik ketimbang Gavi. Hal itulah yang mungkin akan menjadi faktor Xavi akan lebih sering memainkan Gundogan ketimbang Gavi.

