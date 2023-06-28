Demi Gaet Kiper Keturunan Indonesia Emil Audero, Inter Milan Siap Korbankan Pemainnya

MILAN – Inter Milan terus berusaha menggaet kiper keturunan Indonesia, Emil Audero, dari Sampdoria. Bahkan, Inter dikabarkan siap mengorbankan pemainnya demi memuluskan rencana merekrut Emil Audero.

Ya, Nerazzurri -julukan Inter Milan- kabarnya bakal menjadikan pemain mudanya, yakni Giovanni Fabbian, sebagai bagian transfer tersebut. Menurut laporan La Repubblica yang dilansir dari Sempre Inter, Rabu (28/6/2023), Inter Milan memasuki nama Audero ke dalam radarnya untuk direkrut pada bursa transfer saat ini.

Pasalnya, tim besutan Simone Inzaghi itu memang sedang mencari satu pemain yang berposisi sebagai kiper. Mengingat, kiper andalan mereka, yakni Andre Onana, kemungkinan akan hengkang karena sedang didekati Manchester United.

Kemudian, Samir Handanovic kabarnya siap untuk berpisah dengan Inter Milan. Langkah itu bisa mereka ambil setelah berpisah satu dekade bersama Inter Milan.

Akan tetapi, Inter Milan kabarnya hanya ingin menjadikan Audero sebagai pelapis. Pemain berdarah Indonesia itu dirasa cocok karena performanya yang ciamik kendati Sampdoria harus terdegradasi ke Serie B.

Masih menurut laporan tersebut, Sampdoria membanderol Audero di kisaran harga 10 juta euro atau sekira Rp163 miliar. Namun, Inter Milan keberatan jika harus menggelontorkan dana sebesar itu. Sebab, niatan mereka hanya ingin menjadikan Audero sebagai pemain cadangan.