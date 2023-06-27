Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mikel Arteta Tepis Isu Bakal Hengkang ke PSG: Saya Bahagia di Arsenal!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |00:00 WIB
Mikel Arteta Tepis Isu Bakal Hengkang ke PSG: Saya Bahagia di Arsenal!
Mikel Arteta tepis isu bakal hengkang ke PSG dari Arsenal (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta diisukan bakal menjadi juru taktik anyar raksasa Liga Prancis, PSG. Namun, Arteta langsung menepis rumor tersebut dengan menegaskan kalau dirinya bahagia bersama The Gunners -julukan Arsenal.

Sebelumnya, muncul rumor yang mengatakan bahwa direktur olahraga PSG, Luis Campos telah menjalin kontak untuk mendapatkan Mikel Arteta. Arteta dinilai merupakan sosok yang cocok untuk menggantikan peran Christophe Galtier sebagai pelatih Les Parisiens -julukan PSG.

Mikel Arteta

Menanggapi rumor tersebut, Mikel Arteta menegaskan jika dirinya bahagia di Arsenal. Pasalnya, pelatih asal Spanyol itu merasa sangat dicintai dan masih ada banyak hal yang harus dia lakukan bersama The Gunners.

“Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya bahagia di Arsenal. Saya merasa dicintai, dihargai oleh pemilik kami, Stan dan Josh Kroenke. Dan, banyak yang harus saya lakukan di sini di klub ini. Saya senang dan sangat bersyukur bisa menjadi pelatih di Arsenal,” kata Mikel Arteta dilansir dari Sportskeeda, Senin (26/6/2023).

Ya, Mikel Arteta dianggap menjadi sosok di balik kesuksesan Arsenal di Liga Inggris 2022-2023. Dia mampu mengantarkan The Gunners finis di peringkat kedua klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023 dengan torehan 84 poin dari 38 laga.

Sejatinya, Arsenal memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim lalu. Sayangnya, Bukayo Saka dan kolega gagal mempertahankan performa mereka di laga-laga terakhir sehingga harus puas disalip sang juara, Manchester City.

Halaman:
1 2
      
