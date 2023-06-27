Begini Reaksi Presiden Jokowi Setelah Tahu Piala Dunia U-17 2023 Bentrok dengan Konser Coldplay

BEGINI reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah tahu Piala Dunia U-17 2023 bentrok dengan konser Coldplay. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan digunakan untuk konser Coldplay pada tanggal 15 November 2023 mendatang.

Di sisi lain, Indonesia akan menggelar Piala Dunia U-17 2023 mulai 10 November 2023. Namun, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia punya banyak stadion yang bisa digunakan, bukan hanya SUGBK saja.

"Ya nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK. Yang lain kan ada, ada JIS ada. Ada di Manahan ada. Ada di Jalakharupat ada. Banyak. Ada di Surabaya stadion Bung Tomo ada juga. Wong stadion kita nih banyak kok yang sudah siap," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Kendati begitu, Presiden Jokowi berharap agar PSSI bisa menyiapkan segalanya dengan baik. Sebab, ajang ini menyangkut kepercayaan internasional, yang dalam hal ini adalah FIFA.

Meski begitu, Jokowi menyebut bahwa terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 oleh FIFA merupakan bentuk kepercayaan internasional.

"Itu kepercayaan yang diberikan Internasional. Kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia," kata Jokowi.

Presiden Jokowi pun berharap agar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bisa menyiapkan segalanya dengan baik. Meski ada venue yang sudah disiapkan sejak Piala Dunia U-20 2023 yang batal digelar di Indonesia, Jokowi meminta Erick Thohir untuk tetap mengeceknya dan memastikan bahwa segalanya siap.

"Saya sudah perintahkan kepada ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venuenya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki artinya tinggal digunakan tetapi manejemen semuanya harus disiapkan betul," kata Jokowi.