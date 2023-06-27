Zinedine Zidane Bikin Ramalan soal Kiprah Jude Bellingham di Real Madrid

ZINEDINE Zidane bikin ramalan soal kiprah Jude Bellingham di Real Madrid. Menurut legenda Real Madrid, Zinedine Zidane, Bellingham sudah siap untuk menjadi pemain andalan klub raksasa ibu kota Spanyol tersebut.

Pada dua pekan lalu, Jude Bellingham akhirnya resmi berseragam Los Blancos – julukan Real Madrid. Sang gelandang Timnas Inggris menolak banyak tawaran bermain dari klub top lainnya, demi berkarier di Santiago Bernabeu.

Masih berusia 19 tahun, Bellingham menjadi salah satu pemain muda terbaik di generasinya. Meskipun begitu, ekspektasi untuk eks pemain Borussia Dortmund ini bakal sangat tinggi di tahun pertamanya bersama Real Madrid.

Banyak yang meramalkan Bellingham bakal sukses di Santiago Bernabeu, namun juga ada yang memprediksi kegagalannya mengingat Real Madrid dan Borussia Dortmund beda kelas. Namun, Zinedine Zidane meyakini bahwa sang pemain Timnas Inggris sudah siap untuk membela Real Madrid.

“Dia adalah seorang pemain penting, seorang pemain dengan masa depan cerah dan dia siap untuk bermain bagi Real Madrid. Saya bersamanya ketika menyaksikan final Liga Champions di Paris kontra Liverpool,” kata Zidane berdasarkan Mundo Deportivo.