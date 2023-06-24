Tak Hanya Sandro Tonali, Newcastle United Dilaporkan Bakal Bajak Pemain Andalan AC Milan Ini

NEWCASTLE United dikabarkan telah mengamankan jasa pemain AC Milan, Sandro Tonali pada bursa transfer musim panas 2023. Akan tetapi, The Magpies -julukan Newcastle United- tampaknya masih belum puas lantaran juga mengincar pemain andalan Rossoneri -julukan AC Milan- lainnya yakni Theo Hernandez.

Newcastle United diketahui telah mencapai kesepakatan terkait transfer Sandro Tonali. Menurut laporan yang beredar, The Magpies menebus pemain berusia 23 tahun itu dengan mahar senilai 80 juta euro atau sekitar Rp1,3 triliun.

Sandro Tonali saat ini hanya tinggal melakukan tes medis sebelum nantinya diperkenalkan sebagai pemain anyar Newcastle United. Namun, urusan The Magpies pada bursa transfer musim panas 2023 ini tampaknya tidak berhenti di situ saja.

Menurut laporan Football Italia, Jumat (23/6/2023), Newcastle United saat ini juga tertarik mendatangkan rekan satu tim Sandro Tonali di AC Milan, Theo Hernandez. Namun, upaya The Magpies untuk mendatangkan Theo Hernandez dinilai tidak mudah.

Pasalnya, Newcastle United diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam. Terlebih, Theo Hernandez yang merupakan bek kiri andalan AC Milan juga diminati klub top Eropa lainnya seperti Atletico Madrid.

Selain Theo Hernandez, Newcastle United juga dilaporkan ingin menggaet penyerang Juventus, Federico Chiesa. Untuk Chiesa, peluang The Magpies dinilai cukup besar mengingat sang pemain juga jarang mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Juventus, Massimiliano Allegri.