Betah di Arsenal, Jorginho Tolak Tawaran Bermain di Liga Italia

LONDON – Pemain Arsenal, Jorginho dikabarkan mendapatkan tawaran untuk bermain lagi di Italia namun ia tolak. Tampaknya pemain asal Italia itu sudah betah bermain di Arsenal dan ogah kembali ke Serie A.

Padahal, tim yang dikabarkan tertarik membeli Jorginho adalah Lazio yang kini dilatih oleh Maurizio Sarri. Seperti yang diketahui, hubungan Sarri dan Jorginho terbilang dekat karena keduanya pernah bekerja sama di Napoli dan Chelsea.

Akan tetapi, berdasarkan laporan dari Sportsmole, Jumat (23/6/2023), Jorginho sudah menolak penawaran tersebut. Tampaknya Jorginho benar-benar sudah betah bermain di Arsenal.

Sebab masih dari sumber yang sama, target utama Jorginho saat ini adalah masuk ke dalam skuad utama Mikel Arteta. Sehingga Jorginho akan berusaha keras bermain sebaik mungkin agar bisa menjadi pemain inti Arsenal di musim 2023-2024.

Jorginho tampaknya merasa kerasan dengan Arsenal sejak bergabung pada musim dingin 2023 lalu. Ia yang pindah dari Chelsea membuat keputusan yang amat tepat, sebab sejak pindah nyatanya ia sukses membantu Arsenal bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris 2022-2023.

Sementara Chelsea justru terpuruk hingga gagal mendapatkan tempat di kompetisi Eropa pada musim depan. Kini, Jorginho masih memiliki kontrak di Emirates Stadium hingga akhir Juni 2024.