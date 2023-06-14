Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Batal Balik ke Barcelona, Frenkie De Jong Sedih Bukan Main

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |03:15 WIB
Lionel Messi Batal Balik ke Barcelona, Frenkie De Jong Sedih Bukan Main
Lionel Messi kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENGGAWA Barcelona, Frenkie de Jong, mengomentari batalnya Lionel Messi pulang ke Barcelona. Dia mengaku kecewa berat mendengar kabar itu.

Pasalnya, De Jong sudah sangat menantikan bisa berbagi lapangan bersama Messi. Namun, harapannya harus pupus.

Lionel Messi

“Saya pikir setiap tim ingin memiliki Lionel di sana, karena dia membuat perbedaan kapan saja, di mana saja,” ujar De Jong, dilansir dari Sportskeeda, Rabu (14/6/2023).

“Sayang sekali dia tidak datang ke Barcelona. Saya akan menyukainya di sana, akan menemukan pengembaliannya yang terbaik,” lanjutnya.

Meski begitu, De Jong juga tidak ingin menghiraukannya terlalu jauh. Gelandang berusia 26 tahun itu menjelaskan bahwa saat ini adalah waktunya untuk melihat siapa pemain yang akan bergabung serta hengkang dari Barcelona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660769/media-asing-john-herdman-sepakat-latih-timnas-indonesia-digaji-rp670-juta-per-bulan-rqw.jpg
Media Asing: John Herdman Sepakat Latih Timnas Indonesia, Digaji Rp670 Juta Per Bulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
MU Ngebet Datangkan Gelandang Rp2,2 Triliun, Siap Pecahkan Rekor Transfer!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement