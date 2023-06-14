Lionel Messi Batal Balik ke Barcelona, Frenkie De Jong Sedih Bukan Main

PENGGAWA Barcelona, Frenkie de Jong, mengomentari batalnya Lionel Messi pulang ke Barcelona. Dia mengaku kecewa berat mendengar kabar itu.

Pasalnya, De Jong sudah sangat menantikan bisa berbagi lapangan bersama Messi. Namun, harapannya harus pupus.

“Saya pikir setiap tim ingin memiliki Lionel di sana, karena dia membuat perbedaan kapan saja, di mana saja,” ujar De Jong, dilansir dari Sportskeeda, Rabu (14/6/2023).

“Sayang sekali dia tidak datang ke Barcelona. Saya akan menyukainya di sana, akan menemukan pengembaliannya yang terbaik,” lanjutnya.

Meski begitu, De Jong juga tidak ingin menghiraukannya terlalu jauh. Gelandang berusia 26 tahun itu menjelaskan bahwa saat ini adalah waktunya untuk melihat siapa pemain yang akan bergabung serta hengkang dari Barcelona.