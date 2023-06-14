Timnas Jerman vs Ukraina Berakhir Imbang 3-3, Begini Reaksi Joshua Kimmich Usai Selamatkan Der Panzer dari Kekalahan

BREMEN – Gelandang Tim Nasional (Timnas) Jerman, Joshua Kimmich, jadi pahlawan timnya saat melawan Ukraina di laga uji coba. Kimmich pun bereaksi usai menyelamatkan Timnas Jerman dari kekalahan di laga tersebut.

Ya, Timnas Jerman nyaris kalah atas Ukraina kala berlaga di Weser Stadium, Bremen, Senin 12 Juni 2023 malam WIB. Beruntung, gol Kimmich membawa Timnas Jerman mengakhiri laga dengan skor imbang 3-3.

Timnas Jerman harus tertinggal 1-3 dari Ukraina lewat gol Viktor Tsyhankov (18’ dan 56’) dan gol bunuh diri Antonio Rudiger (23’). Padahal, pasukan Flick mampu membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol cepat Niclas Fullkrug (6’).

Lalu, Timnas Jerman mampu bangkit dari keterpurukan. Gol Kai Havertz di menit ke-83 sukses memperkecil kedudukan. Sampai akhirnya, Kimmich sukses menyelamatkan Der Panzer dari kekalahan setelah sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+1 melalui titik putih.

Usai laga, Kimmich mengakui kalau gol yang bersarang ke gawang Timnas Jerman tercipta karena tidak luput dari kesalahan mendasar individu pemain. Dia pun meminta rekan setimnya untuk fokus memutus kesalahan-kesalahan mendasar seperti itu.

“Kami memulai dengan cukup baik. Segalanya terasa baik dan kami memimpin,” kata Kimmich, dikutip dari situs resmi Federasi Sepakbola Jerman (DFB), Rabu (14/6/2023).