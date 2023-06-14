Bernardo Silva Disebut Ingin Tinggalkan Manchester City, Barcelona dan PSG Siap Tampung?

Bernardo Silva disebut bakal tinggalkan Manchester City di bursa transfer musim panas 2023 (Foto: Reuters)

BERNARDO Silva disebut ingin tinggalkan Manchester City. Lantas, kemana seandainya pemain asal Portugal itu benar-benar tinggalkan Etihad Stadium?

Rumor Bernardo Silva meninggalkan Manchester City kian mencuat. Eks AS Monaco itu telah menjadi perbincangan hangat beberapa hari belakangan.

Bernardo Silva sejatinya merupakan salah satu pemain penting di balik kesuksesan Manchester City di musim 2022-2023. The Citizens (julukan Manchester City) sukses meraih treble winners dengan mengoleksi dua gelar domestik yakni Liga Inggris dan Piala FA, serta juara Liga Champions usai hajar Inter Milan 1-0.

Namun setelah mengukir tinta manis tersebut, Beranrdo Silva justru santer dikabarkan segera tinggalkan Manchester City. Kabar tersebut diketahui melalui laporan Manchester Evening News.

Bernardo Silva disebutkan, telah memberi tahu pihak klub bahwa dia ingin hengkang di bursa transfer musim panas 2023. Pemain 28 tahun itu ingin mencari pengalaman baru dengan berlabuh ke klub lain.

Sejauh ini, Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) jadi dua tim, yang dikaitkan dengan Bernardo Silva. Akan tetapi, Barcelona mungkin harus gigit jari.