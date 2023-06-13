Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Juara Piala Dunia U-20 2023, Timnas Italia U-20 Tetap Tuai Pujian

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |01:13 WIB
Gagal Juara Piala Dunia U-20 2023, Timnas Italia U-20 Tetap Tuai Pujian
Timnas Italia U-20 kala berlaga. (Foto: Instagram/@azzurri)
A
A
A

BUENOS AIRES Timnas Italia U-20 gagal juara Piala Dunia U-20 2023. Meski begitu, Timnas Italia U-20 tetap menuai pujian, salah satunya dari Presiden Federasi Sepakbola Italia (FIGC), Gabriele Gravina. Dia mengaku tetap takjub dengan perjuangan Timnas Italia U-20

Gabriele Gravina mengatakan perjuangan Timnas Italia U-20 sudah cukup luar biasa selama Piala Dunia U-20 2023. Pasalnya, timnya menembus partai final saja sudah menjadi sebuah prestasi.

Timnas Italia U-20

"Bagus sekali teman-teman, kalian adalah pemuda terbaik Italia!" ujar Gabriele Gravina, dilansir dari laman FIGC, Senin (12/6/2023).

Gravina mengatakan perjalanan para pemain masih cukup panjang karena usia masih terbilang muda dan bisa berkembang. Dia meyakini Timnas Italia U-20 dapat berprestasi di ajang-ajang lainnya kelak.

Gabriele Gravina mengatakan ada catatan penting yang dipetik Timnas Italia U-20 dalam Piala Dunia U-20. Tentunya catatan itu setelah dia melihat performa para pemain muda tersebut berlaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.jpg
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
MU Ngebet Datangkan Gelandang Rp2,2 Triliun, Siap Pecahkan Rekor Transfer!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement