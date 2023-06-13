Gagal Juara Piala Dunia U-20 2023, Timnas Italia U-20 Tetap Tuai Pujian

BUENOS AIRES – Timnas Italia U-20 gagal juara Piala Dunia U-20 2023. Meski begitu, Timnas Italia U-20 tetap menuai pujian, salah satunya dari Presiden Federasi Sepakbola Italia (FIGC), Gabriele Gravina. Dia mengaku tetap takjub dengan perjuangan Timnas Italia U-20

Gabriele Gravina mengatakan perjuangan Timnas Italia U-20 sudah cukup luar biasa selama Piala Dunia U-20 2023. Pasalnya, timnya menembus partai final saja sudah menjadi sebuah prestasi.

"Bagus sekali teman-teman, kalian adalah pemuda terbaik Italia!" ujar Gabriele Gravina, dilansir dari laman FIGC, Senin (12/6/2023).

Gravina mengatakan perjalanan para pemain masih cukup panjang karena usia masih terbilang muda dan bisa berkembang. Dia meyakini Timnas Italia U-20 dapat berprestasi di ajang-ajang lainnya kelak.

Gabriele Gravina mengatakan ada catatan penting yang dipetik Timnas Italia U-20 dalam Piala Dunia U-20. Tentunya catatan itu setelah dia melihat performa para pemain muda tersebut berlaga.