HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Italia Jadi Runner-Up Piala Dunia U-20 2023, PSSI-Nya Italia Yakin Bakal Kembalikan Masa Keemasan Gli Azzurri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |00:11 WIB
Italia Jadi Runner-Up Piala Dunia U-20 2023, PSSI-Nya Italia Yakin Bakal Kembalikan Masa Keemasan Gli Azzurri
Timnas Italia U-20 kala berlaga. (Foto: Reuters)
BUENOS AIRES – PSSI-nya Italia atau Federasi Sepakbola Italia (FIGC) menyambut positif pencapaian Timnas Italia U-20 menjadi runner-up di Piala Dunia U-20 2023. Bahkan, Presiden FIGC, Gabriele Gravina, yakin bisa kembalikan masa keemasan Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- lewat kemampuan para pemain muda.

Gabriele Gravina mengatakan pemain-pemain muda di Timnas Italia U-20 akan terus dipoles dengan serius. Dengan begitu, mereka bisa semakin berkembang dan mengembalikan masa-masa keemasan Timnas Italia.

Timnas Italia U-20

Gabriele Gravina mengatakan pemain-pemain berbakat di Italia memang tidak pernah habis. Kondisi itu didukung setiap klub yang sangat peduli dalam pembinaan pemain.

"Kami harus memberi mereka lebih banyak ruang, membuat mereka tumbuh, dan membiarkan mereka mengembangkan bakat mereka," ucap Gabriele Gravina, dilansir dari FIGC, Selasa (13/6/2023).

"Berkat emosi yang intens yang diberikan Azzurrini kepada kami, akhirnya kembali berbicara tentang para pemain muda," sambungnya.

