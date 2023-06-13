Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Raih Treble Winners, Erling Haaland Bangga Dilatih Pep Guardiola

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |04:02 WIB
Manchester City Raih Treble Winners, Erling Haaland Bangga Dilatih Pep Guardiola
Erling Haaland senang dilatih Pep Guardiola di Manchester City (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER City raih treble winners di musim 2022-2023. Bomber Manchester City, Erling Haaland mengaku bangga bisa merasakan sentuhan tangan dingi Josep Guardiola.

" Anda semua tahu itu. Bekerja dengan Pep (Guardiola) benar-benar istimewa,” ucap Haaland dilansir dari ANTARA.

Erling Haaland

"Untuk dilatih olehnya setiap hari, pelatih terbaik di dunia, ini adalah tempat yang bagus,” timpalnya.

Di musim perdana berseragam Manchester City, Erling Haaland sukses menorehkan catatan fantastis. Selain meraih treble winners, Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions 2022-2023, Haaland mampu membukukan 52 gol dari 53 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Menurut Haaland, penampilan menggilanya tak terlepas dari kepercayaan Pep Guardiola kepadanya. Dirinya pun berharap bisa terus berkembang di bawah asuhan pelatih asal Spanyol tersebut.

“Kami memiliki hubungan yang baik dan dia banyak membantu saya. Saya berharap dapat terus berkembang. Saya masih muda, saya memiliki banyak tahun tersisa,” tutur Haaland.

Halaman:
1 2
      
